محافظ أسيوط: استمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة البداري

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة العمل في صيانة وتركيب الكشافات الجديدة بمدينة البداري والقرى التابعة للمركز ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية بكافة المراكز والأحياء وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قد نفذت حملة صيانة لكشافات الإنارة بعدد من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة البداري والقرى التابعة للمركز وذلك بإشراف نواب رئيس المركز على أن يتم استكمال باقي الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع العامة لتحسين خدمة الإنارة العامة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تجنبًا لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين مشددًا على تنفيذ حملات للإطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق.

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