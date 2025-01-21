مراقب يصور ورقة امتحان مادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

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تعليم القليوبية
تعليم القليوبية

تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحقيقا موسعا فيما رصدته غرفة العمليات بالمديرية من قيام مراقب بتصوير ورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية والتي يؤديها الطلاب، اليوم، ونشرها على شبكة الانترنت بعد بدء اللجنة.

وأرسلت مديرية التعليم لجنة من الشؤون القانونية ومن الإدارة للوصول إلى مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويؤدي 122 ألفًا و926 طالبا بمحافظة القليوبية  الشهادة الإعدادية 2025 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه جرى اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الإثنين: 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 
الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية.

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية هذا العام، بلغ 122،926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3،330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.


أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية  أنه تم توفير 21،039 من رؤساء اللجان والمراقبين الملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات.

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