محافظ أسيوط: إزالة حالتى تعدى على أراضي زراعية بمركز صدفا

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز صدفا الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك عدد 2 شدة خشبية لحالتي تعدي على أرض زراعية بمدينة صدفا وقرية مجريس التابعة للمركز بمشاركة مسؤول الحملة الميكانيكية

وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزارعية.