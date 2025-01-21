إصابة 4 أشخاص بحالات إختناق بسبب تدفئة في الإسماعيلية

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الحادث
الحادث

اصيب 4  أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق وذلك بسبب تعرضهم شعلة تدفئة المنزل  الخشب بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية. 


وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق وذلك بسبب شعلة تدفئة بالمنزل ( خشب ) بعزبة الصيادين التابعة لدائرة مركز فايد.


حيث تبين إصابة كلا من ممدوح السيد فرج، 52  عامًا، وادهم ممدوح السيد فرج، 12 سنة، وفاتن ممدوح السيد فرج،  14 سنة، وسماح سعيد محمد، وعلي الفور تم نقل جميع المصابين لمستشفي فايد المركزي لتلقي العلاج للازم.
 

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