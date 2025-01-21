موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلنقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ مع نظيره فريق ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، وذلك في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول مع نظيره ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتي القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد ليل عبر قناة bein sports 1.


 

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري