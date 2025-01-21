صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر أرني سلوت المدير للفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، وذلك في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول مع نظيره ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.


تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر.
خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا


وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتي القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد ليل عبر قناة bein sports 1.
 

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