انتظام الطلاب اليوم فى امتحان الشهاده الاعداديه بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

انتظمت اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الاعدادية لليوم الثالث على التوالى للفصل الدراسي الأول لطلاب  بمحافظة سوهاج، والتى يؤديها 93 ألف و666 طالب وطالبة، داخل 483 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجارى.

ووفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يؤدى طلاب الشهادة الإعدادي اليوم الثلاثاء 21 يناير مادتى العلوم والتربية الفنية، كما يؤدى الطلاب امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 22 يناير، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الخميس 23 يناير فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

سوهاج محافظة سوهاج امتحانات الشهادة الاعدادية تعليم سوهاج الصف الثالث الإعدادي

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