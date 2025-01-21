تفاصيل زيارة محافظ أسيوط للمنطقة الجنوبية العسكرية

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لتقديم التهنئة إلى اللواء أركان حرب أسامة سمير عبداللطيف بمناسبة توليه مهام منصبه قائدًا للمنطقة الجنوبية العسكرية

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.

وخلال الزيارة، أعرب محافظ أسيوط عن خالص تهانيه لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام منصبه، ومؤكدًا على التعاون المستمر بين المحافظة والقوات المسلحة من أجل خدمة الوطن والمواطنين مشيرًا إلى أن العلاقة بين القوات المسلحة والشعب المصري هي علاقة وطيدة، دائمًا ما تتسم بالتعاون والتكاتف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد المحافظ على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده، مشيدًا بتضحيات رجال القوات المسلحة في مختلف المجالات، سواء في حماية الوطن أو في دعم مشروعات التنمية الوطنية كما أشاد بدور المنطقة الجنوبية العسكرية في دعم جهود التنمية في محافظة أسيوط، خاصة في ما يتعلق بالمشروعات التنموية التي تصب في مصلحة المواطنين.

من جانبه، أعرب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، عن شكره لمحافظ أسيوط على تهنئته، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا في خدمة الوطن والشعب، وأن التعاون بين القوات المسلحة والمحافظة سيظل مستمرًا لتحقيق المصالح العليا للوطن كما أكد على التزامه الكامل في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة الجنوبية والعمل على تسريع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

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