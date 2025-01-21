التحقيق مع طالب أدى الامتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة في العجوزة

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالب بالصف الأول الإعدادي المتهم بأداء الامتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة في العجوزة.

ضبط طالب أدى الامتحان بدلا من صديقه

تلقى  قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من مشرف داخل مدرسة يفيد بضبط طالب أثناء أداء امتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام طالب بالصف الأول الإعدادي بأداء الامتحان بدلا من صديقه بسبب سفر الأخير خارج البلاد، 

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