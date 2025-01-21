تفاصيل مصرع عامل نتيجة سقوط جزء من ونش داخل عقار تحت الإنشاء بأكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع عامل نتيجة سقوط جزء من ونش خاص برفع مواد البناء، عليه، داخل عقار تحت الإنشاء في حدائق أكتوبر.

مصرع عامل

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع عامل داخل عقار تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عامل سقط عليه جزء من ونش خاص برفع مواد المواد، مما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.