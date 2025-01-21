الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.. ننشر صور امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

حصلت "الفجر" على نسخة من ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، الذي أُجري اليوم، الثلاثاء، فور انتهاء الامتحان بأحد مدارس البنات الإعدادية في منطقة شرق الإسكندرية.

وأبدى أولياء الأمور ارتياحهم تجاه مستوى الامتحان الذي وصفوه بأنه "في متناوا الطالب المتوسط".

وخلال بث مباشر لـ "الفجر" من أمام المدرسة، أعربت إحدى الأمهات عن سعادتها قائلة: "الامتحان في مستوى الطالب المتوسط".

وقارنت أخرى بين سهولة امتحان الدراسات الاجتماعية وصعوبة امتحان الهندسة الذي أُجري أمس، والذي تسبب في حالة انهيار بين بعض الطالبات، متمنية أن يكون امتحان مادة الجبر غدًا في نفس مستوى الدراسات الاجتماعية.

وتساءلت إحدى الأمهات من خلف أبواب المدرسة، عن مستوى الامتحان للاطمئنان على ابنتها، ليأتيها الرد من إحدى الطالبات: "الامتحان جيد جدًا".



ويذكر أن قد أفادت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم، بانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث دون رصد أي مشكلات تعيق الامتحانات داخل اللجان، مع التأكيد على تواجد الموجهين الأوائل في اللجان لمتابعة سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 117،274 طالبًا وطالبة موزعين على 305 لجان امتحانية في الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، بينهم 6 لجان للمسار المهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتان للمكفوفين.