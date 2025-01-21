محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية ببني سويف 2025، حيث يُجرى الامتحان في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجاري، ويشارك فيه أكثر من 64 ألف طالب وطالبة، أمام 320 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاع محافظ بني سويف، على تقرير أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي أشارت إلى جولتها اليوم لمتابعة سير الإمتحانات، حيث قامت، اليوم الثلاثاء، بتفقد عدد من اللجان الامتحانية، لمتابعة أداء الطلاب في مادتي العلوم والتربية الفنية.

وخلال تفقدها للجان، حرصت وكيل تعليم بني سويف على التحدث مع الطلاب حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، وجودة الطباعة، ومدى تطابق الأسئلة مع المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، كما أكدت على أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتواصل المستمر مع غرف العمليات في إدارات التعليم، لمتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر ومنتظم منذ الصباح الباكر.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات لتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى ضمان وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد وتأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، مثل إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وغلق الأبواب، وعدم السماح بوجود أي شخص غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس.

كما تم التشديد على ضرورة توقيع المراقبين على كشوف الملاحظة قبل بدء اللجنة، واتباع الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، كذلك تم التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع الالتزام التام بالقانون وقرارات الوزارة بشأن حالات الشغب والغش.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، التي انطلقت يوم السبت الماضي بمادة اللغة العربية والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية فقط)، وستستكمل الامتحانات غدًا الاربعاء 22 يناير بمادتي الجبر والإحصاء وكمبيوتر، على أن تُختتم يوم الخميس 23 يناير بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.