رئيس جامعة بنها: دعم وتمويل 12 مشروعا تعليميا بتكلفة 32 مليون جنيه

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن قيام وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل 12 مشروع بالجامعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 31.890.500 مليون جنيه علي أن تتحمل الجامعة مبلغ 12.765.500 مليون جنيه، وتتحمل الوزارة مبلغ 19.125.000 مليون جنيه.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن هذه المشروعات تأتي في إطار خدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بالجامعة من خلال توفير بيئة محفزة للتعليم والبحث العلمي، والمساهمة في التحسين المستمر لمستوى جامعة بنها فى التصنيفات المحلية والدولية.

وأشار " الجيزاوي" إلى قيام وحدة تطوير المشروعات بدعم وتمويل (9) مشروعات بكلية الهندسة بشبرا وهم مشروع اعتماد معمل هندسة الطرق، ومشروع اعتماد معمل خواص المواد وضبط الجودة، ومشروع اعتماد معمل مقاومة المواد، ومشروع إنتاج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية والصرف الصحي ورفع كفاءة الهضم بواسطة مفاعل حيوي كهاضم لا هوائي، ومشروع ماكينة تطريز إقتصادية علي الأقمشة باستخدام الطرق الرقمية وتطبيقات ال CNC، ومشروع تصميم نظام ترشيح حيوي لمعالجة مياه الصرف الصناعى بالمدابغ، ومشروع تصنيع وحدات أثاث منخفض التكاليف من البالتات الخشبية المعاد تدويرها (بالتة)، ومشروع إنشاء معمل للكشف شبكات المرافق والبنية التحتية، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولى SQEPIA 3.

كما أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم تمويل مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالى SQEPIA 3 بكلية التمريض، وتمويل مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى SDEE7 بكلية التجارة، وتمويل مشروع منصة للإشراف الألكترونى لمواجهة مشكلات التدريب الميداني بكلية التربية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للكليات الفائزة بالمشروعات على مستوى التخصصات المختلفة.