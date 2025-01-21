أولياء أمور مصر: جبر القاهرة سهل وانجليزي الجيزة مباشر.. وشكاوي من الغش الإلكتروني

رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، تقييمات امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي أُجريت اليوم، الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

وصرّحت الحزاوي في بيان لها بأن أولياء الأمور والطلاب في محافظة الجيزة أبدوا سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، ووصفوه بأنه خالٍ من التعقيدات.

كما أعرب طلاب محافظة القاهرة عن ارتياحهم لامتحان الجبر، الذي جاء سهلًا ومباشرًا، بينما وصف طلاب محافظة الإسكندرية امتحان الدراسات الاجتماعية بأنه بسيط وواضح. كذلك، شهد امتحان اللغة الإنجليزية في محافظتي الإسماعيلية والقليوبية استحسانًا من الطلاب الذين أكدوا سهولته، مما أضفى أجواءً من الفرح على اللجان.

في المقابل، جاءت شكاوى من طلاب محافظة الشرقية بشأن امتحان الهندسة، حيث وصفوه بأنه فوق مستوى الطالب المتوسط، تميز بأسئلته الطويلة وغير المباشرة، مما تطلب وقتًا إضافيًا للتفكير.

من جهة أخرى، تداولت جروبات "شاومينج" عبر تطبيق تليجرام صورًا قيل إنها تخص امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات.

وطالبت الحزاوي وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت وقائع الغش، مؤكدة أهمية الحفاظ على مجهود الطلاب المجتهدين.

يُذكر أن قرابة مليون و200 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، وفقًا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية، والتي تستمر حتى 23 يناير 2025.