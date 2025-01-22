وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتوسع في برنامج "باب أمل" للتنمية المستدامة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بهدف التوسع في برنامج "باب أمل" الذي يسعى للحد من الفقر وتوفير مسارات معيشية مستدامة للأسر الأكثر احتياجًا. جاء التوقيع خلال فعالية نظمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول كل من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، بحضور عدد من قيادات الوزارة وشركاء التمويل والتنفيذ، بما في ذلك ممثلو الجمعيات الأهلية الداعمة والجهات المانحة.

برنامج "باب أمل": رؤية وأهداف

يهدف برنامج "باب أمل" إلى إخراج 100،000 أسرة مصرية من دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2028، استنادًا إلى نهج "الخروج من الفقر" الذي طورته منظمة براك الدولية، والمطبق بنجاح في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويعتمد البرنامج على تحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستهدفة من خلال تدخلات شاملة ومستدامة.

تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية التعاون المشترك لتحقيق التكامل في خدمات الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تسعى لتقديم دعم شامل يضمن تخارج الأسر من الفقر عبر تعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

كما أشارت إلى نجاح الوزارة في تقديم الدعم لملايين المستفيدين على مستوى الجمهورية من خلال قروض ميسرة، منح إنتاجية، وبرامج تدريبية تؤدي إلى فرص عمل مباشرة.

مؤسسة ساويرس: التزام بالتمكين والتنمية

من جهتها، أعربت ليلى حسني عن فخر مؤسسة ساويرس بالتوسع في برنامج "باب أمل"، مؤكدة أن البرنامج يسعى لخلق مسارات معيشة مستدامة تُعزز الشمول المالي والاجتماعي للأسر الفقيرة.

وأشادت بالشراكات المحلية والدولية التي أسهمت في تمويل البرنامج ودعمه، بما في ذلك "إكسون موبيل مصر"، و"الوكالة السويسرية للتعاون"، و"جمعية شروق مصر".

نتائج مبشرة ومستقبل واعد

أظهرت التقييمات الأولية للبرنامج، التي أجريت بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، تحقيق تحسنات ملحوظة في الدخل وفرص العمل للأسر المستهدفة، مع التركيز على تمكين المرأة.

كما أثبت البرنامج كفاءته في تحقيق أهدافه بتكلفة منخفضة، مما يعزز فرص توسيع نطاقه للوصول إلى المزيد من المستفيدين.

يُذكر أن مؤسسة ساويرس أطلقت البرنامج عام 2018 في محافظتي أسيوط وسوهاج، معتمدة على شراكات محلية ودولية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة.

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