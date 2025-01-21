إحباط 4 محاولات للغش في امتحان الهندسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية

أدى نحو 149 ألفًا و285 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، في مادة الهندسة، داخل 818 لجنة امتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية لتوفير الجو الآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات.



ورصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، قيام 4 طلاب داخل اللجان الامتحانية؛ بتصوير ورقة أسئلة امتحان الهندسة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للتحقيق.

وقال محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه فور تلقي بلاغًا بقيام 4 طلاب أحدهم بلجنة بني عياض التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية، والآخر بلجنة الشهيد أحمد العشماوي التابعة لإدارة مشتول السوق، والثالث بلجنة العمدة أبوسليمان التابعة لإدارة كفر صقر، والأخير بلجنة السلام التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة عبر التليفون المحمول، مؤكدا أنه تم ضبطهم على الفور.

وذكر وكيل أول الوزارة، أنه بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة؛ تبين عدم وجود أي إجابات عليها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما أنه من المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن تلك الوقائع.



وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلى أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.