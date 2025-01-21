جنايات مستأنف الأقصر تؤيد حكم الإعدام لقاتل صديقه بالقرنة

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين، تامر محمد هلال، هشام محسن، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد حفني محمد، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الأقصر في القضية رقم ٦٧٣٥، والمتهم فيها قناوي حجاج مدني، لقتله مع عمدا مع سبق الاصرار والترصد، المجنى عليه محمود فضل بسطامي إسماعيل.

تعود تفاصيل القضية إلى أنه في 6 يوليو 2023 بدائرة مركز القرنة محافظة الأقصر، قتل المتهم قناوي حجاج مدني، المجني عليه محمود فضل بسطامي، عمدا مع سبق الاصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض السلاح النارى محل الاتهام التالي واخفاه بمسرح الجريمة وبوصول فريسته إلى وكره، وعدم انصياعه لبطشهما التقط المتهم السلاح الناري المخبى سلفا واطلق منه عيارا ناريا قاصدًا قتله محدثًا به أصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت حياته، ثم سرق الدراجة النارية المبينة وصفًا بالأوراق والخاصة بالمجنى عليه.

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