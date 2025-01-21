محافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي: مكافأة لأفضل فرن خبز على مستوى المحافظة تشجيعا لاصحاب الأفران على الالتزام

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال ترأس المجلس التنفيذي

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

واستهل محافظ الدقهلية الإجتماع بتوجيه التحية والتقدير لرجال الشرطة قيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيدهم، متمنيا أن يحفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وشعبها من كل مكروه وسوء، مؤكدا على دور هيئة الشرطة في حفظ الأمن للمواطنين وحمايتهم، مؤكدا أننا نعيش مرحلة مميزة من الإستقرار والبناء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعمل دون كلل أو ملل ونستلهم منه الإخلاص والتضحية في بذل الجهود من أجل المواطنين.

وقرر محافظ الدقهلية منح مكافأة لأفضل فرن خبز على مستوى المحافظة في الالتزام بالمواصفات المطلوبة لانتاج رغيف الخبز وعدم تجميع بطاقات وتيسير صرف حصص الخبز للمواطنين وذلك تشجيعا لأصحاب أفران الخبز على تحسين الخبز والالتزام بالمعايير اللازمة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز ومنافذ البيع، ومتابعة دائمة للإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية التي تم تركيبها بكل منفذ، ومتابعة أسواق اليوم الواحد في جميع المراكز والمدن، والتأكد من توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، وشدد على ضرورة زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء تخفيفا عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ باسم الشريف مدير مكتب محافظ الدقهلية.

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