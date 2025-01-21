محافظ الأقصر يستقبل وفد نادى قضاة الأقصر

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محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر مجلس إدارة نادي قضاة الأقصر برئاسة المستشار عبد الرحيم ابو القاسم رئيس محكمة الإستئناف العالي بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وقدم وفد القضاة تهنئتهم لمحافظ الاقصر، كما أعربوا عن اعتزازهم بالجهود المبذولة لصالح المواطن الأقصري، والجولات الميدانية التى يقوم بها والتغيير الذى لمسه المواطن الأقصرى واتباع سياسة الباب المفتوح، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بوفد القضاة، معربا عن اعتزازه بالدور الوطني الذي يقوم به القضاء المصري في تحقيق العدالة وسيادة القانون، مؤكدا على دعمه الكامل لنادي قضاة الأقصر.

ضم أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة الأقصر كلا من المستشار مصطفي ريان  نائب رئيس محكمة الإستئناف العالي بقنا
والمستشار أحمد قناوي المستشار بمحكمة جنايات أسوان والمستشار أحمد الحايق رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض والمستشار أحمد كريم رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض والمستشار حازم الشاذلي قاضي بمحكمة سوهاج الإبتدائية.

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