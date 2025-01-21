1376طالب وطالبة يختتمون امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح

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رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح

 

اختتمت اليوم، الثلاثاء، امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، بمطروح الأزهرية، بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية، وسط حالة من الهدوء والإلتزام.

وتابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان فتيات مطروح النموذجي، وبنين وفتيات مطروح، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،  واطمئن على سير الامتحانات، موصيا الطلاب بالتأني والمراجعة الجيدة قبل تسليم أوراق الإجابة، مطمئنا الطلاب بشفافية اعمال التصحيح، والذي سيبدأ الخميس المقبل ليأخذ كل طالب حقه،
موجها الشكر والتقدير لكافة المشاركين في أعمال الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بلغ 1376، موزعين على الإدارات التعليمية الثلاثة.

الإدارة المركزية الازهري التربية الفنية الاعدادية الازهرية اليوم الثلاثاء الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول شهادة الاعدادية

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