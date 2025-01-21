بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد البيت النوبي لبحث الاستفادة منه

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بزيارة ميدانية لمقر المركز الحضاري النوبي بالاقصر (البيت النوبي) المسند لجمعية التأهيل الإجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

حيث تفقد ورش الخياطة والفركة وورش الكليم والفخار وورش الخوص والإكسسوارات، حيث تعرف محافظ الأقصر على طبيعة المكان وشاهد السيدات أثناء إنتاج المشغولات اليدوية النوبية، حيث تقوم ورشة الحياكة بإنتاج نحو ١٠٠٠ قطعة أسبوعيًا.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بحجز قاعتين بالمكان لتكون مكان لتدريب وتأهيل الطهاة العاملين بالفنادق.

ويعد البيت النوبى الذى يعد أحد مشروعات التنمية الشاملة المستدامة بالأقصر، ويستهدف تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، إضافة لكونه أداة للحفاظ على التراث النوبى خاصة الحرف والصناعات التراثية اليدوية البيئية من الاندثار، ونموذج للحياة المعيشية فى المجتمع النوبى، وتقديم أبرز منتجات الحرف اليدوية النوبية من إنتاج أهل النوبة المقيمين فى محافظة الأقصر ومزار سياحى يعكس أوجه الحياة المعيشية للمجتمع ويضم البيت النوبي مجموعة كبيرة من الفتيات يعملن فى عدد من الحرف اليدوية.

رافق محافظ الاقصر خلال جولته كلا من على صادق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن وسمير حجازي رئيس مجلس الإدارة ومنال عواجه المدير التنفيذي ومحمد غزالى مدير الادارة العامة الإستثمار.

IMG-20250121-WA0024

IMG-20250121-WA0036

IMG-20250121-WA0038

IMG-20250121-WA0037

IMG-20250121-WA0032

IMG-20250121-WA0035

IMG-20250121-WA0034

IMG-20250121-WA0033

IMG-20250121-WA0031

IMG-20250121-WA0030

IMG-20250121-WA0028

IMG-20250121-WA0027

IMG-20250121-WA0026