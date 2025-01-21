تموين الأقصر تضبط طن ونصف بويات منتهية الصلاحية.. و700 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

محافظات
بوابة الفجر

 

 

قامت مديرية التموين بقيادة الدكتور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بالتنسيق مع إدارة تموين البياضيه بحملات على المخابز البلدية والأسواق بدائرة مركز البياضيه والطود.
حيث تم ضبط صاحب مخزن شركة بالبياضيه لحيازته طن ونصف بوايات منتهى الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بشأنها.

بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومراقبة جودة المنتجات.


كما تم تحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط مخبز بلدى تصرف فى ١٥٠ كجم من حصة المخبز ومحضر انتاج خبر ناقص الوزن، و2 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وفي قرية العديسات بالطود، أسفرت الحملات عن ضبط 700 كجم دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية داخل مخزن قبل بيعه فى السوق السوداء حيث تم ضبط ١٤ جوال دقيق بلدى مدعم باجمالى وزن قدره ٧٠٠ كجم وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة. 
و فى سياق متصل، أسفرت الحملة التموينية بالطود عن تحرير عدد ٣ محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار وعدد ١ محضر عدم إعلان مستودع دقيق وعدد ٢ محضر لمشروع جمعيتى وبدال تموين.

 

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