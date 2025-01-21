محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي

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محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحيط المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، التي تقوم بها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة الرصف في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2024. 

 

جاء ذلك بحضور ناصر فراج وكيل وزارة النقل، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، د. سماح جاد وكيل وزارة الصحة، د. أحمد صادق مدير المستشفى التخصصي، د. محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، ود. محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف.

 

استمع محافظ بني سويف، إلى عرض موجز عن أعمال التطوير، التي تهدف إلى توسعة وإعادة تخطيط وتنظيم الحركة المرورية في الشارع المواجه للمستشفى التخصصي. تسعى هذه الأعمال إلى تحقيق سيولة مرورية وفك الاختناقات التي يشهدها الشارع بسبب الإقبال الكبير على المستشفى. 

 

وقد تم إزالة الأرصفة العشوائية والجزيرة الوسطى، مع إعادة تخطيط الشارع وتوسعته، بالإضافة إلى رصفه وتنفيذ بلدروات وأرصفة وخرسانة مطبوعة لزيادة استيعاب الحركة المرورية الكثيفة.

 

كما ناقش المحافظ مع مسؤولي قطاع الطرق مستجدات أعمال الرصف في إطار الخطة للعام المالي الحالي، والتي تشمل رصف وتوسعة وتطوير أكثر من 130 شارعًا وطريقًا في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتتم هذه الأعمال بالتوازي، مع تنفيذ أعمال إنترلوك في الشوارع الضيقة التي تقل عن 8 متر، والتي يصعب دخول معدات ومواد الرصف إليها بسبب ضيقها.

 

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