نبيلة مكرم تتفقد شاحنات التحالف الوطني المتوجهة إلى غزة

السفيرة نبيلة مكرم تتفقد شاحنات مؤسسة أبو هشيمة الخير المتوجهة إلى غزة ضمن قافلة التحالف الوطني التاسعة لإغاثة القطاع

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاحنات مؤسسة أبو هشيمة الخير المتوجهة إلى قطاع غزة ضمن قافلة التحالف الوطني التاسعة لإغاثة الأشقاء في فلسطين.

وقد تم تجهيز الشاحنات بحمولة من المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

نبيلة مكرم

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، بجهود المتطوعين من مؤسسة أبو هشيمة الخير، الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص في تجهيز المساعدات وتنسيق عملية شحنها، معربة عن تقديرها الكبير للروح الإنسانية التي يتمتع بها فريق العمل.

وأكدت نبيلة مكرم، على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

كما قدم مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير، شرحًا مفصلًا للسفيرة، عن طريقة العمل في تجهيز الشاحنات والتنسيق الدقيق الذي يتم بين الفريق لضمان وصول المساعدات سليمة وآمنة إلى غزة.

وأوضح الجمل أن المؤسسة تتبع نظامًا دقيقًا في تصنيف المساعدات، حيث يتم تجهيز كل شاحنة بما يتناسب مع احتياجات الأشقاء في غزة، مع الالتزام بكافة معايير الجودة في التعبئة والتغليف لضمان استلامها بشكل سليم.