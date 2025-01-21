بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

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محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

أفتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تطوير وحدة العناية بمستشفى بني سويف التخصصي بعد دعمها بـ 8 أسرة عناية، 4 للأطفال و4 لعناية القلب، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسرة في الوحدة إلى 68 سرير عناية. 

 

يأتي ذلك ضمن سلسلة من أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية في المحافظة، حيث تم دعم الوحدة بالأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وفي إطار جهود وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية على كافة الأصعدة.

 

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد صادق مدير المستشفى التخصصي، الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وعلي يوسف رئيس المدينة، ونواب مدير المستشفى: الدكتورة إيمان البنا والدكتور محمد شعبان، بالإضافة إلى الدكتور محمد جمال مدير المكتب الفني، والدكتور خالد فايز المدير المالي والإداري بالمستشفى، وفي حضور الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل.

 

بعد الافتتاح، قام محافظ بني سويف، بجولة تفقدية داخل وحدة العناية، التي تم تزويدها بأجهزة تنفس صناعي ومونيتورز، بالإضافة إلى تجهيزات أسرة العناية الحديثة للأطفال والقلب، والتي تم دعمها بكافة الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، فضلًا عن تخصيص فريق من الأطباء والتمريض المدربين وفقًا للمعايير الوزارية.

 

وأثنى محافظ بني سويف، على تجهيزات الوحدة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة هامة بزيادة عدد الأسرة إلى 10 أسرة للأطفال و16 سرير لعناية القلب، مما يساهم في تخفيف الضغط على أسرة الرعاية المركزة للأطفال في مستشفيات المحافظة.

 

كما تفقد محافظ بني سويف، سير العمل في عدة أقسام بالمستشفى، شملت قسم استقبال الأطفال، وقسم القلب، وقسطرة القلب، حيث اطمأن على سير الخدمات في تلك الأقسام وأثنى على انتظام العمل فيها، كما تابع جزءًا من أعمال تدريب الأطباء وأطقم التمريض داخل قاعات التدريب، مؤكدًا أهمية الالتزام بجداول العمل لضمان تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

 

وفي ختام جولته، حرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، مؤكدًا أن هناك دراسة شاملة للمقترحات والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

 

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