شبانة: الأهلي يدرس موقف مهاجم كامبالا سيتي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس حاليا التعاقد مع إتيان كاتينجا مهاجم نادي كامبالا سيتي الأوغندي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللاعب تم عرضه على النادي من خلال وكيل أعمال ليبي ومن ثم تم رفع أمره إلى كولر للبت في أمره.

وأضاف شبانة أن الإدارة تنتظر موقف كولر لحسم الصفقة خاصة وأنها لن تكلف النادي سوى ٥٠٠ الف دولار فقط.

وأتم شبانة بأن الأهلي بعد البحث على مهاجم في أوروبا وأمريكا اللاتينية بدا يوجه تفكيره نحو إفريقيا بسبب إرتفاع الأسعار.

