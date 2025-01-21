خلال مشاركة وزارة الخارجية في معرض الكتاب

بدر عبد العاطي يشارك في ندوة بعنوان رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية

أخبار مصر
وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة

تشارك وزارة الخارجية والهجرة، في الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية خلال الفترة من ٢٤ يناير - ٤ فبراير ٢٠٢٥.

ندوات وزارة الخارجية ضمن معرض الكتاب 

ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية"، وذلك يوم السبت ١ فبراير ٢٠٢٥. 

وترحب وزارة الخارجية والهجرة، بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السادة السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية معرض الكتاب علاقات مصر الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم