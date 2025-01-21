بدر عبد العاطي يشارك في ندوة بعنوان رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية

خلال مشاركة وزارة الخارجية في معرض الكتاب

تشارك وزارة الخارجية والهجرة، في الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية خلال الفترة من ٢٤ يناير - ٤ فبراير ٢٠٢٥.

ندوات وزارة الخارجية ضمن معرض الكتاب

ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية"، وذلك يوم السبت ١ فبراير ٢٠٢٥.

وترحب وزارة الخارجية والهجرة، بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السادة السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.