تفاصيل إصابة شخص في تصادم سيارة وموتوسيكل في الوراق

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إصابة شخص إثر تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل في الوراق وتبين أن اختلت عجلة القيادة

اختلال عجلة القيادة

وقال السائق أمام جهات التحقيق، أنه أثناء سيره بالسيارة تفاجئ بمرور الشخص، حاول تفاديه، ولكن اختلت عجلة القيادة، قائلًا، "مكنتش أقصد"

كان يعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه أثناء عبوره الطريق  صدمته سيارة مسرعة، مما تسبب في مصرعه في الحال.

إصابة شخص في حادث مروري

تلقى  قسم شرطة الوراق، بشمال الجيزة، إشارة من  غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي  

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شخص  عبور الطريق المشار إليه صدمته سيارة  مما تسبب في إصابته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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