استمرار حبس سائق لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر

حوادث
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ارشفية

قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس سائق تابع لشركة توصيل شهيرة لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر.

سرقة أجنبي

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية يتهم سائق بشركة توصيل شهيرة بسرقة حقيبته، وأفاد المبلغ بأنه أثناء استقلال السيارة رفقة طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته إلا أن الأخير غافلة وسرق الحقيبة وغادر بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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حبس سائق لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر

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