القبض على أحد المتهمين في واقعة مقتل شاب بتل بني تميم

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المجني عليه

ألقت مباحث القليوبية القبض على أحد المتهمين في واقعة مقتل شاب بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتكثف الجهود للقبض على آخرين متهمين حيث قاموا باستدراجه وقتله بأسلحة بيضاء وشوم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

انتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الأشخاص قاموا باستدراج المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بحجة حل نزاع بينهم والمجني عليه وعقب وصوله للمكان المتفق عليه انهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء وشوم حتى فارق الحياة وفروا هاربين.

فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين فيما تكثف جهودها لضبط آخرين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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