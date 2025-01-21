العلوم صعب..شكوي طلاب الشهادة الاعدادية اليوم في الدقهلية

اعرب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عن استيائهم من صغوبة امتحان العلوم مؤكدين الاسئلة غير مباشرة

وندد الطلاب بمستوي صعوبة الامتحانات بمحافظة الدقهلية ليلحق بالهندسة والعربي لليوم الثالث علي التوالي

ويناشد اولياء الامور تعليم الدقهلية بمراعات صعوبة الامتحانات وهاصة الهندسة في التصحيح

توافد طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية علي 590 لجنه لاداء امتحان العلوم والتربية الفنية

يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الشهادة الاعدادية امتحان العلوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين باستقبال 126 الف 190 طالب وطالبة في محافظة الدقهلية

وكان اعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلي جدول امتحانات شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي “ امتحانات الشهادة الاعدادية”

-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9الي 11.30 ساعتين ونصف منها 20 دقيقه املاء

-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتين

-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين

-الاربعاء الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه

-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتين والتربية الدينيه من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.



وأكد العربي علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل