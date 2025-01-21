تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و قدم جروس التهنئة للاعبين على تحقيق الفوز في مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة وتأكيد صدارة المجموعة والتأهل لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المدير الفني أن التحديات أصبحت أكبر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التأهل لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بغلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطلب جروس اللاعبين بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة استعدادًا للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة حصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني البرنامج التدريبي الموضوع للفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

