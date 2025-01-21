جهود لضبط المتهمين بقتل ربة منزل أثناء سرقتها بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف مباحث بالقليوبية جهودها لكشف لغز العثور على ربة منزل مصابة بالضرب بآلة حادة بالرأس، وجرى نقلها لمستشفى قها التخصصي وتوفيت متأثرة بإصابتها تبين أن مجهولين تسللوا لمنزلها ليلا وانهالوا عليها ضربا بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية وأشعلوا في منزلها النيران لتضليل الأجهزة الامنية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث طوخ يفيد ورود إشارة من مستشفى قها التخصصي بوصول "ص س ع" 56 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة وفاقدة للوعي.

انتقلت قوة أمنية وبسؤال أهليتها أفادوا بأن مجهولين دخلوا عليها المنزل وقاموا بضربها على رأسها بآلة حادة واستولوا على مصوغاتها  الذهبية وأشعلوا النيران في الحجرة التي كانت تقيم بها وقبل أن تمسك بها النيران حضر أحد أبنائها وأسرع بنقلها للمستشفى التي مكثت بها نحو أسبوع فاقدة للوعي في العناية المركزة بمستشفى قها حتى فارقت الحياة.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص علاقات المجني عليها وأسرتها وسؤال الجيران وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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