بث مباشر مجاني: موعد مباراة الهلال والوحدة

ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، يلتقي فريق الهلال مع نظيره الوحدة في مواجهة مرتقبة. تعرف على التفاصيل الكاملة للبث المباشر، توقيت المباراة، القنوات الناقلة، وترتيب الفريقين.

موعد مباراة الهلال والوحدة

تُقام مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي، وتعد فرصة للهلال لتعزيز صدارته.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

يمكن متابعة المباراة عبر قناة SSC التي تُبث على:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي عربسات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل التصحيح: 5/6

ترتيب الفريقين

الهلال:

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف. الهلال حقق 13 انتصارًا من أصل 15 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. في آخر ظهور له، اكتسح الهلال فريق الفتح بنتيجة 9-0 في الجولة السابقة.

الوحدة:

يحتل الوحدة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة فقط، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري يلو. يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

مهمة الهلال

بفضل تفوقه الواضح وقوة تشكيلته، تبدو مهمة الهلال سهلة من الناحية النظرية أمام الوحدة. الهلال سيحاول استغلال المباراة لتعزيز موقعه في الصدارة والاستعداد للمباريات القادمة بثقة.