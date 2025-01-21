تعليم الدقهلية ‏الامتحان وفق المواصفات والزمن المحدد لها ورصدنا محاولات غش في غرب المنصورة ودكرنس

اعلنت اليوم الثلاثاء،مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بيانها الثالث حول سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية،للفصل الدراسي الأول.

حيث ‏أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي العام امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية بنسبة الحضور ٩٩ %

‏أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية

نسبة الحضور ٩٣ %

‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم و ضعاف السمع امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية

‏نسبة الحضور ٩٧%

أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقة أولى وورقة ثانية بنسبة الحضور ٨٠ %

وكشف تعليم الدقهلية عن إنه لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من مديري عموم الإدارات التعليمية، وان الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها

و رصد تعليم الدقهلية محاولات غش في لجان تابعة لإدارات شرق المنصورة التعليمية وإدارة غرب المنصورة التعليمية وإدارة دكرنس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

‏وتلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية

هذا واهابت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات حرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية