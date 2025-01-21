"سحجات وكدمات " إصابة طالب إثر تعدى أولياء أمور عليه بأحد المدارس بمركز البدارى في أسيوط

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سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

 

 

 

اصيب طالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة النواورة الإعدادية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء إثر تعدى أولياء أمور عليه بسبب مشاجرة بينهما 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة النواورة الإعدادية بمركز البدارى وأولياء أمور ووجود شخص مصاب 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة البداري وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة بين طالب وأولياء أمور بمدرسة النواورة الإعدادية بمركز البدارى 

واسفرت المشاجرة عن إصابة الطالب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى مستشفى البدارى المركزى لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة البداري جهودها لكشف ملابسات الحادث 

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