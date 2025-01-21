خلافات أسرية..مأساة "بدرية" مقيدة بسلاسل داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في تحرير فتاة محتجزة لمدة 6 سنوات مقيدة بالسلاسل الحديدية داخل منزل عمها بسبب خلافات أسرية بمنطقة البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن بلاغًا من "زينب م"، ربة منزل، أفادت فيه باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز.

مقيدة بسلسلة حديدية

وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة مقيدة بسلسلة حديدية ملحومة في الحائط ومثبتة بقدمها اليمنى وبحسب التحقيقات، تعرضت الفتاة لاحتجاز قسري ومعاملة قاسية طيلة الـ6 سنوات الماضية.

العثور على فتاة محتجزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 25 عاما، للاحتجاز داخل منزل عمها في البدرشين، لفترة طويلة، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم العثور على الفتاة محتجزة داخل غرفة بمنزل عمها.





تم ضبط إثنين من أعمام الفتاة، وشقيقها، لكشف ملابسات احتجازها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.