ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


 قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 5 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كجما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كجما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كجما، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 6 متهمين، منهم 5 لهم معلومات جنائية.
كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كجما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كجما، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 5 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 666 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

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