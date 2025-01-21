كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلبة بالإسكندرية، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (طالبان مصابان بجروح طعنية)، طرف ثانى: (3 طلاب) حال تواجدهم بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإصابة الطرف الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين".

وقد تم ضبطهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.