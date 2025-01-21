الداخلية تكشف تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للسرقة بالطريق الصحرواى الشرقى

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لسرقة بالإكراه بالطريق الصحراوي الشرقى، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخرين؛ لقيامهم بوضع أحجار على الطريق الصحراوي الشرقي، واستيقافه حال قيادته سيارته وسرقته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم صاعق كهربائي، وطبنجة صوت، وفرد خرطوش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وبمواجتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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