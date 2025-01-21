ضبط نحو 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 45 ألفا و192 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 21 ألفا و911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و969 مخالفة السير دون ترخيص و5 مخالفات موقف عشوائي و1095 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و19 مخالفة دراجة نارية و6 مخالفات لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.