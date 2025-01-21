جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة



شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 73 سلاحا ناريا، و283 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 63 متهما، بحوزتهم 73 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و3 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و60 فرد محلي الصنع، و68 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و196 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 177 حكم جنايات، و19 ألفا و578 حبس جزئي، و3642 حكم حبس مستأنف، و28 ألفا و850 حكم غرامات و8 الآف و240 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات،تم ضبط 283 قضية مخدرات، ضموا 307 متهمين، ضُبط بحوزتهم أكثر من 39 كجما من مخدر البانجو، و203 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و15 كجما من مخدر الهيروين، و21 كجما من مخدر الهيدرو، وكجما من مخدر الاستروكس، وكجما من مخدر البودر، و9 كجما من مخدر الأيس، و3 كجما من مخدر الشابو، و150 جراما من مخدر الأفيون، و300 جرام من مخدر فيرجينيا، و100 جرام من مخدر الفودو و39 الفًا و24 قرصًا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 15 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 15 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23 ألفًا و701 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضم 10 متهمين، ارتكبوا 19 حوادث متنوعة، وإعادة 33 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.