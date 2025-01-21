لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لاحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1553 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1036 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.