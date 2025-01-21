جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 54 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود – التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي و48 قضية في مجال الأمن العام و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما تم تنفيذ 210 احكام قضائية متنوعة وضبط 2908 مخالفات مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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