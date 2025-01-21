ضبط القائمين على إدارة 5 شركات دون ترخيص تخصصوا بالنصب على المواطنين



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 5 شركات دون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام 5 شركات دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (جوازات سفر – تذاكر طيران – لافتات – كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات –عقود عمل بالخارج – كروت دعاية – ماكينة عد نقود – صور من تذاكر الطيران – صور ضوئية من جوازات السفر – مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية –مجموعة إيصالات استلام النقدية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.