ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد

 
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حوادث الفجر اتجار في العملات الاجنبية اتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد الاجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مواد متعلقة

ضبط نحو 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

الداخلية تضبط 26 تمثال فرعوني ببنى سويف

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط عامل بالفيوم لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 4 مليون قطعة ألعاب نارية

عيد الشرطة 2025.. وزير الداخلية يسجل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي

وزارة الداخلية وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم