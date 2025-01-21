استبعاد ملاحظ ورئيس لجنة وضبط موبايل مع طالب وطالبة..محافظ المنوفية يتلقى تقريرًا عن سير امتحانات الإعدادية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024/2025 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انضباط العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.



حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الامتحانية ولا يوجد أية تأخير، حيث يؤدوا الطلاب امتحان ماداتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات بإجمالي حضور 85890 طالب وطالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم رصد تداول ورقة لامتحان الدراسات الاجتماعية الساعة 9.55 صباحًا عبرمواقع التواصل الإجتماعي تخص لجنة مدرسة عرب الرمل التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، كما تم ضبط طالب وطالبة بحوزتهما تليفون محمول داخل تلك اللجان وتم إحالتهما للشئون القانونية، كما تم رصد تداول اجابة لبعض أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الساعة 10.20صباحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمراجعة الورقة المتداولة على لجنة وضع الامتحان تبين أنها ليس لها علاقة بأسئلة الامتحان.

كما تم إستبعاد ملاحظة بلجنة مدرسة الشهيد السيد رمضان الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لعدم الالتزام بتعليمات الامتحان وحيازة تليفون محمول وإنهاء تكليف

واستبعاد رئيس لجنة كفر زين الدين الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، لوجود ابن شقيقته باللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة للامتحان وتم إحالته للشئون القانونية ، كما تم ضبط طالبتان بمدرسة الدكتور أحمد عيسى الصعيدي بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وكذلك طالبة بمدرسة المساعي الإعدادية الجديدة التابعة لذات الإدارة وبحوزتهن تليفون محمول وتم التحفظ عليه وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية.