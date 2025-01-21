من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

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محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن توافر لجنة طبية عسكرية بمقر قسم تجنيد وتعبئة بني سويف بديوان المحافظة شرق النيل، لتوقيع الكشف الطبي واستخراج شهادات الإعفاء للشباب من ذوي الإعاقة. 

 

وأكدت محافظة بني سويف، أنه بدءًا من 20 يناير 2025 وحتى 5 فبراير 2025، يمكن للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة التوجه إلى مقر القسم لتسجيل أسمائهم وتحديد مواعيد الكشف الطبي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم كافة سبل الراحة لهم وتيسير الإجراءات عليهم وعلى أسرهم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة لذوي الإعاقة.

 

وقد تم الاتفاق مع مسؤولي منطقة تجنيد المنيا على عقد لجنة طبية في بني سويف لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين، حيث يجب على المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد أصل تحتوي على الرقم الثلاثي، وصورتين شخصيتين، بعد إجراء الكشف الطبي، سيتم تسليم المتقدمين شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بمقر إدارة شئون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة.

 

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهذه المبادرة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من إنهاء إجراءات تحديد موقفهم من التجنيد داخل المحافظة دون الحاجة للسفر إلى محافظة المنيا، موجها الجهات التنفيذية المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتيسير هذه العملية.

 

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