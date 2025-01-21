تباين آراء طلاب الشهادة الاعدادية بالمنوفية حول مادتي الدراسات والكمبيوتر

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امتحان الدراسات للشهادة
امتحان الدراسات للشهادة الاعدادية بالمنوفية

عبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية من مدرسة الحسينية بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن سهولة امتحان مادة الدراسات اليوم، مؤكدين أن جميع الأسئلة مشابهة للمنهج لا سيما الخريطة، وان الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مُشيرين أن التاريخ كان أصعب قليلًا من الجغرافيا.

فيما رأى طلاب آخرون صعوبة الامتحان خاصة التاريخ وبعض نقاط الجغرافيا، لافتين إلى حالتهم النفسية الصعبة فور رؤية الأسئلة وطريقتها، مُضيفين أن مادة الحاسب الآلي كانت متوسطة لكنها غير مُضافة للمجموع.

شهادة الاعدادية محافظة المنوفية طلاب الشهادة الإعدادية

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