اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة

أخبار مصر
جانب من الاصطفاف
جانب من الاصطفاف

على امتداد عدة كيلومترات اصطفت المئات من الشاحنات علي طريق مصر الإسماعيلية استعدادا لإطلاق القافلة  التاسعة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لدعم الأشقاء الفلسطيني، بمشاركة العشرات من مؤسسات المجتمع المدني.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي تفقد القافلة التي شهدت مشاركة العشرات من مؤسسات المجتمع المدني تتقدمهم مؤسسة مصر الخير، مثنية علي جهود المجتمع المدني لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.

وتأتي القافلة في إطار جهود التحالف الوطني لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بضرورة تكثيف الجهود الإنسانية لنصرة أهالي قطاع غزة.

من جانبه قال المهندس أحمد يوسف مدير إدارة المساعدات الإنسانية بمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة جهزت ٥٠ شاحنة تحمل أكثر من ألف طن من الاحتياجات الأساسية ضمن القافلة الاغاثية التاسعة للتحالف تضم مواد غذائية وعبوات مياه وأدوية ومستلزمات طبية وعناية شخصية وملابس وأحذية وحفاضات أطفال وآلبان، وتستعد حاليا للدخول لقطاع غزة.

وأضاف أن المؤسسة شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل علي مدار الساعة لمتابعة تجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار طارق حسن مدير إدارة العلاقات الحكومية بمؤسسة مصر الخير، إن مساعدات مصر الخير تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كنوع من أنواع الدعم لهم ليتمكنوا من تحمل الأعباء التي تواجههم، وكذلك التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية وفقا للقوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي اشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية وعبوات المياه والمواد الغذائية ومعلبات الطهي الجاهزة ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها.

4bd3ac43-6da1-4474-9786-80bc53fba279
4bd3ac43-6da1-4474-9786-80bc53fba279

6f3c91ed-a8e8-454c-974e-41605d63ed06
6f3c91ed-a8e8-454c-974e-41605d63ed06

e117231b-6dcd-481e-aa90-e4edf40bdc55
e117231b-6dcd-481e-aa90-e4edf40bdc55

122a2c1d-6b2b-4914-a78e-51ef244488d6
122a2c1d-6b2b-4914-a78e-51ef244488d6

c4a783e6-f161-4130-a75e-5b3c3734a9b5
c4a783e6-f161-4130-a75e-5b3c3734a9b5
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم